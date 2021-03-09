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Rasim Öztekin kimdir?

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizinin ardından hayata gözlerini yumdu. Peki, Rasim Öztekin kimdir? İşte Rasim Öztekin hakkında bilinmeyenler ve merak edilenler...
Rasim Öztekin kimdir?

14 Ocak 1959 İstanbul doğumlu olan Rasim Öztekin, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Aynı zamanda oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

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1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı yapmıştır.

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ölümü

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin, 7 Mart günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından babası için kana ihtiyaç olduğuna yönelik paylaşımda bulundu. Ardından "Şu an için kana ihtiyaç kalmadı. Duyarlılığınız için teşekkür ederim. Dualarınız babamla olsun." dedi. Rasim Öztekin'in sağlık durumu ile ilgili doktorlardan açıklama yapıldı. Yoğun bakımda entübe olarak takip edilmektedir. Hayati tehlikesi devam etmekte ve durumu ciddiyetini korumaktadır denilmişti.

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Rasim Öztekin’in ölüm haberini 8 Mart 2021’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

 

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