  • BIST 1.357
  • Altın 469,251
  • Dolar 7,9524
  • Euro 9,6374
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Rasulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG teröristlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı.
Rasulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına PKK/YPG teröristlerinin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehitlerin naaşları, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan dua etti.

Askerlerin omzundaki şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, uçağa konuldu.

Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un (34) cenazesi memleketi Antalya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik cezasının parasını isteyince öldürmüş11 Aralık 2020 Cuma 10:30
  • Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım11 Aralık 2020 Cuma 10:26
  • Ağrı'da 2 Mart'ta gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Kars'ta öldürülen teröristler olduğu belirlendi11 Aralık 2020 Cuma 10:25
  • Rasulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı11 Aralık 2020 Cuma 10:13
  • Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 milyon lira nakit para ele geçirildi11 Aralık 2020 Cuma 10:12
  • FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı11 Aralık 2020 Cuma 10:08
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat11 Aralık 2020 Cuma 10:06
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 70 milyon 720 bini geçti11 Aralık 2020 Cuma 10:05
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: BDDK'dan yeni karar11 Aralık 2020 Cuma 09:59
  • Faslı yetkiliden "yaşananlar, İsrail'le ilişkilerin yeniden başlamasından başka bir şey değil" değerlendirmesi11 Aralık 2020 Cuma 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti