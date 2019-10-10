  • BIST 98.749
  • Altın 285,214
  • Dolar 5,8829
  • Euro 6,4885
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 23 °C
»

Rasulayn'da aşiretler, YPG/PKK'ya başkaldırdı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedeflerinin vurulduğu Rasulayn'da aşiretler, bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.
Rasulayn'da aşiretler, YPG/PKK'ya başkaldırdı

Barış Pınarı Harekatı'nın hedefindeki Rasulayn'da aşiretler ile bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesine bağlı Ummul Hayr köyünde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretler, YPG/PKK'lı teröristlere karşı koydu.

Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye'den destek istedi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçedeki terör hedeflerini obüs atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Siyası Ofis Sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, önceki günkü toplantılarında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama, terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk: 9 ayda 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik10 Ekim 2019 Perşembe 11:04
  • Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması10 Ekim 2019 Perşembe 11:00
  • HDP eş genel başkanları hakkında soruşturma10 Ekim 2019 Perşembe 10:59
  • Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai10 Ekim 2019 Perşembe 10:56
  • Birgün gazetesinin internet sorumlusu Demir gözaltına alındı10 Ekim 2019 Perşembe 10:54
  • İşte ilk günün bilançosu10 Ekim 2019 Perşembe 10:47
  • Terör örgütü yandaşları sosyal medyada manipülasyona hız verdi10 Ekim 2019 Perşembe 10:28
  • Köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza10 Ekim 2019 Perşembe 09:55
  • Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor10 Ekim 2019 Perşembe 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi 10 Ekim 201910 Ekim 2019 Perşembe 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti