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Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 sivil öldü

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Suriye’nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 sivil öldü

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, birinin durumu ağır 2 sivil yaralandı.
Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

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