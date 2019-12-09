Ravak yoğurdu tezgah arıyor

Mamak Kutludüğün’de onlarca yıldır üretilen ve bölgeye has bir lezzeti olan ‘ravak’ yoğurdu adeta damak çatlatıyor. Bölgenin pek bilinmeyen bu lezzetinin satış ve pazarlamasının yapılması için yerel yöneticilerden destek isteniyor.

Mamak Kutludüğün’de üretilen ve bölgeye has bir lezzeti olan ‘ ravak ’ yoğurdu adeta damak çatlatıyor. 7 kişiye istihdam imkanı sağlayan Kutludüğün Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ’nde binbir emekle yapılan yüzde 100 organik yağlı yoğurt olarak bilinen ‘ravak’ın satış, pazarlama ve tanıtımı için çalışılıyor. Kutludüğün Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde bin bir emekle üretilen ravak yoğurdunun kilosu 30 TL’den satılıyor.

KENDİNE HAS YÖNTEMLERLE İŞLENİYOR

1979 yılında kurulan Kutludüğün Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çalışanı Ahmet Özcan, bölgeye has bir kokusu ve lezzeti olan ‘ravak’ yoğurdu ile ilgili muhabirimize bilgi verdi. Kutludüğün’deki süt veren hayvanlardan toplanan sütlerin kooperatifte özenle işlendiğini kaydeden Özcan, “Kutludüğün’de yağlı ‘ravak’ olarak bilinir. Buraya özgü bir yoğurttur. Mahallemizdeki tüm hayvanların sütlerini topluyoruz. Farklı aromadaki sütleri karıştırıyoruz. Bize has yöntemlerle bu sütlerden yoğurt yapıyoruz. Yoğurdumuzun özelliği organik ve yağlı olmasıdır. İşlem sırasında sütün yağı ayrılıyor. Bir yiyen, bunun tadına hayran kalıyor. Köy ekmeği ile yendiği zaman ayrı bir keyif veriyor. Bu yoğurdu başka yerde bulamazsınız” dedi.

TAM YAĞLI YOĞURDUN KİLOSU 30 TL

Şu an sadece Kutludüğün’deki marketlerde kilosu 30 TL’den satışa sunulan ‘ravak’ yoğurdunun satış pazarlama ve tanıtımı için çalışıldığını belirten Özcan, “Ağız sulandıran bu lezzetimiz kooperatif bünyesinde mahallemizdeki marketlerde satışa sunuluyor. 1 kilosu 30 TL. Yöneticilerimiz, bölgemize has bir lezzet olan ‘ravak’ yoğurdunun başta Ankara olmak üzere Türkiye genelindeki marketlerde yerini alması için çalışıyor. Yaklaşık 1 yıldır bu konuda çalışma yapılıyor. Yerel yöneticilerimizden de bu konuda destek istiyoruz” diye konuştu. Kutludüğün Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde yüzde 100 doğal sucuk ve ekmek gibi ürünler de üretiliyor.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

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