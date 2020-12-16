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Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) öne alınan 19. hafta maçında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.
Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi

Lig takvimine göre ocak ayı ortasına denk gelen 19. haftada oynanması gereken Real Madrid-Athletic Bilbao ve Barcelona-Real Sociedad maçları, bu takımların, İspanya Süper Kupası'nda karşılaşacak olmalarından dolayı bu hafta içine alındı.

Real Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmada ilk yarıyı, Toni Kross'un 45. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

Konuk takım 52. dakikada Ander Capa ile skora eşitliği getirse de, Fransız futbolcu Karim Benzema'nın 74. ve 90+2. dakikalarda attığı goller, Real Madrid'e galibiyeti getirdi: 3-1.

Athletic Bilbao'da Raul Garcia, karşılaşmanın 13. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Real Madrid, puanını 26'ya yükselterek, ligin zirvesindeki Real Sociedad ve Atletico Madrid'in (iki maçı eksik) ardından averajla 3. sırada kaldı.

Kovid-19 salgınından dolayı ağustos ayında tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turunda elenen Real Madrid, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı La Liga'nın 1. haftasında ertelenen Getafe karşılaşmasını henüz oynamadı.

La Liga'da öne alınan diğer maç Barcelona-Real Sociedad, çarşamba akşamı oynanacak.

İspanya'da geçen sezonun şampiyonu Real Madrid ile ikincisi Barcelona ile Kral Kupası finalistleri Real Sociedad ve Athletic Bilbao arasındaki Süper Kupa 4'lü turnuvası ise 13-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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