  • BIST 1.212
  • Altın 481,777
  • Dolar 7,8019
  • Euro 9,2379
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 12 °C
»

Real Madrid'e büyük şok

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Real Madrid sahasında Shakhtar Donetsk’e 3-2 mağlup oldu.
Real Madrid'e büyük şok

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Real Madrid, sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’i konuk etti. Konuk ekip, bu karşılaşma öncesinde İspanya’ya koronavirüs testi pozitif çıkan 10 oyuncusundan yoksun olarak geldi.

Alfredo di Stefano Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Shakhtar; 29’uncu dakikada Tete, 33’üncü dakikada Varane’nin kendi kalesine ve 42’nci dakikada Solomon’un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid; 54’üncü dakikada Modric ve 59’uncu dakikada Vinicius Junior’un attığı gollerle farkı 1’e indirdi. Real Madrid, 90+3’üncü dakikada Valverde’nin attığı golle eşitliği yakalasa da VAR’da yapılan inceleme sonucunda ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

SALZBURG’DA KAZANAN YOK

Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçta ise Salzburg sahasında Lokomotiv Moskova’yı konuk etti. Rus ekibi 19’uncu dakikada Eder’in golüyle öne geçti. 45’inci dakikada sahneye çıkan Szoboszlai    attığı golle eşitliği sağladı ve devre bu skorla sona erdi. 50’inci dakikada Junuzovic, attığı golle Salzburg’u 2-1 öne geçirse de maçta son sözü 75’inci dakikada attığı golle Lisakovich söyledi: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaykur Rizesporlu Remy: Kariyerimde ilk oldu, mutluyum21 Ekim 2020 Çarşamba 21:18
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek21 Ekim 2020 Çarşamba 12:41
  • Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Oyunun genelinde daha üstündük21 Ekim 2020 Çarşamba 09:14
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları21 Ekim 2020 Çarşamba 09:13
  • Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı21 Ekim 2020 Çarşamba 09:13
  • İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi20 Ekim 2020 Salı 09:54
  • Galatasaray 1-2 Alanyaspor19 Ekim 2020 Pazartesi 22:35
  • THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 'hükmen mağlubiyet' kuralı değişti19 Ekim 2020 Pazartesi 16:53
  • Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm19 Ekim 2020 Pazartesi 16:53
  • Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenlendi19 Ekim 2020 Pazartesi 16:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti