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Real Madrid'in lig şampiyonluğunu ilan etmesine bir adım kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Granada'yı 2-1 yenen Real Madrid, tarihindeki 34'üncü şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.
Real Madrid'in lig şampiyonluğunu ilan etmesine bir adım kaldı

Real Madrid, zorlu deplasmandan 3 puanı, ilk yarının başlarında Mendy (Dk. 10) ve Karim Benzema (Dk. 19) ile bulduğu gollerle aldı.

Güçlü rakibine ikinci yarı çok zor anlar yaşatan ev sahibi Granada'nın tek golünü ise 50. dakikada Darwin Machis kaydetti.

Aldığı galibiyetle ligin bitimine iki hafta kala puanını 83'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önünde liderliğini korudu.

Real Madrid, 16 Temmuz Perşembe günü sahasında Villarreal'e karşı oynanacağı maçı kazanması ya da Barcelona'nın sahasında yapacağı karşılaşmada Osasuna'yı yenememesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

La Liga'da 33 kez ile lig kupasını en fazla müzesine götüren takım olan Real Madrid, Barcelona'nın son iki sezondur ligdeki şampiyonluk üstünlüğünü de sona erdirmiş olacak.

Diğer yandan 2. ligden çıkarak bu sezon mücadele ettiği La Liga'da "sürpriz takım" olarak gösterilen ve gelecek sezon UEFA Avrupa Kupası'na katılma hedefi olan Granada, 50 puanla 10'uncu sırada kaldı.

Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı, Real Madrid maçında yedek başlarken 85'inci dakikada Machis'in yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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