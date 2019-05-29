Recai Kutan’dan Altınok’a ziyaret    

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, 54’üncü Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Recai Kutan, Keçiören Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok’u ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Eski Bakan Mehmet Recai Kutan’ı Keçiören Belediyesi’nin önünde karşıladı. Başkan Altınok daha sonra Eski Bakan Kutan’la birlikte makama geçerek yeni dönemde ilçeye yapılması planlanan projelerle ilgili bilgiler paylaştı. Kutan da aktif siyaseti bıraktıktan sonra yaptığı çalışmalara ilişkin keyifli bir sohbet gerçekleştirirken, Başkan Altınok’a yeni dönemde başarılar diledi.

ÜLKEMİZE VERDİKLERİ EMEK İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Eski Bakan Kutan, özel olarak gerçekleştirilen sohbetin ardından Başkan Turgut Altınok’a hediye takdiminde bulundu. Başkan Altınok da Kutan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kıymetli devlet büyüğüm, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, 54’üncü Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve ESAM Genel Başkanı Sayın Mehmet Recai Kutan’a hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

Sayın Kutan’la geçmişten günümüze birçok konuda keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Ben ülkemize ve milletimize verdikleri emek ve katkılardan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ziyarette Mehmet Recai Kutan’a ESAM Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yülek, ESAM Genel Sekreteri Atik Ağdağ, ESAM Genel Koordinatörü Yılmaz Balçın eşlik ederken, ziyaretin sonunda Başkan Altınok misafirlerini araçlarına kadar uğurladı.