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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alacak

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mülakatla geçici işçi alacak. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alım ilanı yayınlandı. Başvurular başladı ve 17 Eylül’de sona erecek. 4 katı başvuru alınacak. Başvuru fazla olursa kura çekimi yapılacak.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alım ilanı yayınlandı. 

Başvurular başladı ve 17 Eylül’de sona erecek. 

Alım yapılacak işçi sayısının 4 katı başvuru kabul edilecek. 

Başvuru sayısı 4 katın üzerinde olursa kura çekimi yapılacak. 

Alınacak işçiler, bu 4 katı başvurucu arasından mülakatla belirlenecek.

İlanın detayları için TIKLAYIN.  

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