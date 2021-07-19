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Red Bull pilotu Verstappen taburcu edildi

Formula 1 takımlarından Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, hastaneden taburcu edildi.
Red Bull pilotu Verstappen taburcu edildi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, dün koşulan Büyük Britanya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile girdiği liderlik mücadelesinde kaza yaparak bariyerlere çarpan ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Verstappen'in sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrıldığı kaydedildi.

Formula 1'in internet sitesinde ayrıca, kaza sonrasında Hamilton'ın sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldığı belirtilerek, bu duruma tepki gösterildi.

Açıklamada FIA, Formula 1, takımlar ve pilotların sporu daha kapsayıcı hale getirmek için çaba sarf ettiği vurgulanarak, "Bu tür kabul edilemez saldırılar ortaya çıkarılmalı ve yok edilmeli. Bu tür insanlara sporda yer yok." ifadeleri kullanıldı.

Vettel, çöplerin toplanmasına yardım etti
Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yarış sonrasında örnek bir davranışa imza attı.

Silverstone Pisti'ndeki mücadele sonrasında pistten ayrılmayan Vettel, görevlilerin çöp toplamasına yardım etti. Formula 1'in paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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