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Reel Kesim Güven Endeksi eylülde geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi, eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 105,3 seviyesine geriledi.
Reel Kesim Güven Endeksi eylülde geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. 

Buna göre, RKGE, eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,5 puan yükselerek 105,7'ye ulaştı.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti. İhracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti.

ÜFE beklentisi yüzde 13'e yükseldi
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyir de zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 13,0 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13,6'ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 67,5'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 18,9'a yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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