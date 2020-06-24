  • BIST 114.989
  • Altın 391,410
  • Dolar 6,8519
  • Euro 7,7430
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Reel Kesim Güven Endeksi haziranda yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6'ya yükseldi.
Reel Kesim Güven Endeksi haziranda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. 

Buna göre, RKGE haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 16,3 puan yükselerek 89,8'ye ulaştı.

Anket soruları kapsamında oluşturulan alt endekslerin tamamının RKGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü. Bu kapsamda ankete katılanların "genel gidişat", "gelecek üç aya ilişkin üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve toplam istihdam", "mevcut mamul mal stoku ve toplam sipariş miktarı", "son üç aya yönelik toplam sipariş miktarı" ve "sabit sermaye yatırım harcaması" konularındaki değerlendirmeleri endekse yukarı yönlü katkı yaptı.

Üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı
Son 3 aya yönelik değerlendirmelere bakıldığında, haziranda mayıs ayına göre üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Bu dönemde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin de zayıfladığı görüldü.

Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin bir önceki ay mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini bildirenler lehine olan seyir, mevsim normallerinin altında kaldığını belirtenler lehine döndü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde ise "üretim hacmi", "iç piyasa sipariş miktarı" ve "ihracat sipariş miktarında" mayısta azalış bekleyenler lehine olan seyir haziranda artış öngörenler lehine döndü.

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış gerçekleşeceği beklentileri artış yönünde değişirken, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında düşüş yaşanacağı öngörüleri de zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 11,8'e geriledi
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda haziranda bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21,4'e, aynı kaldığını bildirenlerin oranı yüzde 61,6'ya yükselirken, daha kötümser görüş belirtenlerin oranı yüzde 17'ye geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapasite kullanım oranı haziranda arttı24 Haziran 2020 Çarşamba 10:45
  • Borsa güne yatay başladı24 Haziran 2020 Çarşamba 10:22
  • Brent petrolün varili 42,70 dolar24 Haziran 2020 Çarşamba 09:59
  • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'daki değişiklikler Resmi Gazete'de24 Haziran 2020 Çarşamba 09:58
  • SunExpress Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı24 Haziran 2020 Çarşamba 09:37
  • Borsa günü yükselişle tamamladı24 Haziran 2020 Çarşamba 09:35
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor24 Haziran 2020 Çarşamba 09:34
  • CHP'li Adıgüzel: Fındık fiyatları 30 lirayı aşacaktır23 Haziran 2020 Salı 16:32
  • Bakan Pekcan: Cakarta'nın taşınmasının ötelendiğini görüyoruz ama bunu fırsata çevirmeliyiz23 Haziran 2020 Salı 14:58
  • BDDK Başkanı Akben: 50'ye yakın aksiyon ve tedbiri hayata geçirdik23 Haziran 2020 Salı 14:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti