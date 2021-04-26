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Reel Kesim Güven Endeksi nisanda yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), nisanda bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 111'e yükseldi.
Reel Kesim Güven Endeksi nisanda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE nisanda bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 111 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 2,8 puan azalışla 107,4'e geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise artış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam ederken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre güçlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 19,2'ye yükseldi
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenirken, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 19,2 seviyesinde gerçekleşti.

Nisan 2021'de ankete katılan işyerlerinin yüzde 43,8'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16,9‘u talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu aktardı. Talep yetersizliğini sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, diğer faktörler ve işgücü yetersizliği izledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,4‘e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,3'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72,3‘e yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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