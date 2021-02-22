  • BIST 1.566
  • Altın 404,240
  • Dolar 6,9930
  • Euro 8,4682
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

Reel Kesim Güven Endeksi şubatta yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), şubatta bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 109,3'e yükseldi.
Reel Kesim Güven Endeksi şubatta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE şubatta bir önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak 109,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,3 puan azalarak 108,7'ye geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aya yönelik ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi ve toplam istihdam beklentileri ile sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelere bakıldığında, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin şubatta bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Bu dönemde, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise azalış bekleyenler lehine döndü. Mevcut toplam siparişler ve mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 16,4'e geriledi
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında şubatta bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış kaydedildiğini bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç ayda artış yaşanacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görüldü.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 16,4 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, şubatta önceki aya göre daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14'e, daha kötümser olduğunu bildirenlerin oranı yüzde 10,9'a geriledi. Söz konusu gidişat konusunda fikrinin aynı olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 75,1'e yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı21 Şubat 2021 Pazar 11:54
  • Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı21 Şubat 2021 Pazar 11:47
  • Ticaret Bakanı Pekcan: 2020'de e-ihale ile 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldı21 Şubat 2021 Pazar 11:47
  • Kibar Holding ve şirketlerinden çevre esnafa destek21 Şubat 2021 Pazar 11:46
  • Reformlarla Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımların artması bekleniyor21 Şubat 2021 Pazar 11:45
  • THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı21 Şubat 2021 Pazar 11:45
  • Ankara'da cerrahi eldiven fabrikası kuruluyor21 Şubat 2021 Pazar 09:42
  • Bitcoin 56 bin doları aşarak rekor kırdı20 Şubat 2021 Cumartesi 11:04
  • Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı20 Şubat 2021 Cumartesi 10:31
  • Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti20 Şubat 2021 Cumartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti