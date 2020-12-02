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Refüjsüz yol tehlike saçıyor

Etimesgut Etiler Caddesi’nde refüj bulunmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle yolu bilmeyen sürücüler zaman zaman karşı yönden gelen araçlarla tehlikeli şekilde karşılaşıyor. 
Refüjsüz yol tehlike saçıyor

Etimesgut, Sincan, Eryaman ve Batıkent’i birbirine bağlayan ve günün her saati yoğunluk yaşanan Etimesgut Etiler Caddesi’nde ortada refüj bulunmaması özellikle bölgeyi bilmeyen sürücülere zor anlar yaşatırken kaza riskini de beraberinde getiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğun en üst seviyeye çıkmasıyla birbirlerine karşı yönlerden ilerleyen araçlar burun buruna gelme tehlikesi yaşıyor. Yolu otobüs ve dolmuşların da kullandığını belirten vatandaşlar ise Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden yolun daraltılmadan caddeye refüj yapılmasını istiyor. 

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KAZALAR OLMASIN CANLAR YANMASIN
Vatandaşlar sisli havalarda tehlikenin boyunun katlandığını ve bir anlık dikkatsizlikle karşı yöne geçmenin kazayı getireceğini belirterek, “Uzun yıllardır Eryaman’da oturuyorum. Etiler Caddesi evimin gidiş geliş güzergâhında bulunuyor. Yıllardır bu yol refüj olmadan kullanılmaya devam ediyor. Ancak bilmeyenler ya da bir an dikkatsizlik yaşayanlar karşıdan gelen arabayla burun buruna gelebiliyor. Bu yolu otobüsler, dolmuşlar, kamyonlar da kullandığı için kaza durumunda birçok kişinin canı yanabilir. Yetkililerin yolu daraltmadan ortaya refüj yaparak sürücüler için bir farkındalık oluşturmasını ve araçların birbirleriyle burun buruna gelmelerinin engellemelerini istiyoruz. Ben dahil olmak üzere pek çok kişi karşıdan gelen araç nedeniyle burada kaza atlattık. Canlar yanmadan bu yol yapılmalı” diye konuştu. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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