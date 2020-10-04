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Reishi mantarı nedir? Faydaları neler?

Reishi mantarı nedir? Reishi mantarı zararlı mı? Reishi mantarı faydaları neler? Reishi mantarı nerelerde yetişir? Reishi mantarı nasıl tüketilmeli?
Reishi mantarı nedir? Faydaları neler?

Ülkemizde de üretimine başlanan Reishi mantarı nedir? Reishi mantarı zararlı mı? Reishi mantarı faydaları neler? Reishi mantarı nerelerde yetişir?

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Reishi mantarı nedir? Reishi mantarı zararlı mı?

Lingzhi (Ganoderma lucidum) veya “ölümsüzlük mantarı” olarak da bilinen Reishi mantarı, Polyporaceae familyasından geleneksel Çin tıbbında yaklaşık 4000 yıldır ilaç olarak kullanılan sıvı olarak özünün tüketildiği bir mantar türüdür.

Reishi yenilebilir bir mantar değildir. Genellikle meşe ve erik ağacı kütüklerinin üzerlerinde yaklaşık 9 aylık gibi bir sürede yetiştirilir.

Reishi mantarı nerelerde yetişir?

Reishi mantarı yumuşak, altı odacıksız, belirgin bir sapı olmayan, yumuşak, düz ve kırmızı cilalı bir şapkaya sahip olan bir mantardır. Mantarın yaşına göre alt kısmı kahverenginin çeşitli tonlarındadır. Altında odacıkları bulunmaz ve sporlarını çok ince gözeneklerden yayar.

reishi-cayi.jpgReishi mantarı nasıl tüketilmeli?

Tadı acıdır ve tahta gibi serttir. Acı ve buruk tadı yüzünden genellikle taze veya kurutulmuş olarak ince toz haline getirilir ve suda çözdürülerek kullanılır. İçine reishi ekstresi eklenen su bir çaydanlıkta yaklaşık 2 saat kadar kaynatılır ve hemen kullanılır. İçerdiği yüksek miktarda antioksidan sebebi ile hemen kullanılmazsa yaklaşık bir buçuk saat içinde özelliğini büyük ölçüde yitirir.

Reishi mantarı faydaları neler?

• Migren kaynaklı baş ağrılarına iyi gelir.

• Tansiyonu düşürür.

• Anti-inflamatuar özelik taşır.

• Astım sorunu olanlar tarafından tercih edilebilir.

• Improve kidney function Böbrek çalışmasına yardımcı olur.

• Bağışıklık sistemini düzenler.

• Kemoterapi hastalarına yardımcı olarak kullanılır.

• Kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde önerilir.

• Alerjiler ve uykusuzluğu giderici etkisi vardır.

• Regl dönemi ağrıları ve basur tedavisine olumlu etki eder

• Kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar ve enerji verir.

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