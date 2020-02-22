  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 3 °C
» »

Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı

Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı
Suriyenin İdlib kentine bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Daha önce sivillerin boşalttığı köylerde zaman zaman ılımlı muhaliflerle, rejim askerleri arasında da çatışmalar yaşanıyor.

İdlib’e bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Rejimin saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşalttığı köylerde, Ilımlı muhalif grupları ile rejim askerleri arasında da sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rejim güçleri ile birbirleriyle yaklaşan muhalif gruplar tank ve ağır silahlarla rejim güçleriyle çatışıyor. Rejimin elinde bulundurduğu Qmenas kasabasından, İdlib kent merkezi yakınlarına da top atışları yapılıyor. Bölgede bulunan siviller bombardımanları tedirginlikle izliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı
Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı
İdlib’de rejim unsurları böyle vuruluyor
İdlib’de rejim unsurları böyle vuruluyor
Kendisiyle ilgili yorum yapanlara bu çağrıyı yaptı! İşte Türkiye'nin konuştuğu 'Filozof Atakan'
Kendisiyle ilgili yorum yapanlara bu çağrıyı yaptı! İşte Türkiye'nin konuştuğu 'Filozof Atakan'
TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor
TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor
İlkokulda skandal görüntüler
İlkokulda skandal görüntüler
Bir gün arayla yakalanan DEAŞ'lılar baba-oğul çıktı
Bir gün arayla yakalanan DEAŞ'lılar baba-oğul çıktı
Son Eklenen Videolar
10 yaşındaki atakan 5 ayda 250 kitap okudu!
10 yaşındaki atakan 5 ayda 250 kitap okudu!
Teoman öğretmen Çin'de esir kaldı!
Teoman öğretmen Çin'de esir kaldı!
İdlib'de şiddetli çatışmalar!
İdlib'de şiddetli çatışmalar!
Bahçelievler'de çöken binadan yaralı kurtulanlar konuştu
Bahçelievler'de çöken binadan yaralı kurtulanlar konuştu
İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi...
İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi...
Keçiören'de yangın!
Keçiören'de yangın!
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti