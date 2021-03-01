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Rekabet Kurulu geçen yıl 355 işlemi karara bağladı

Rekabet Kurulu, geçen yıl, rekabet ihlalleri, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyetlerin de aralarında olduğu 355 işlemle ilgili incelemelerini sonuçlandırdı.
Rekabet Kurulu geçen yıl 355 işlemi karara bağladı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Rekabet Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da yaşandığı 2020'de piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçerek, tüketicileri korumak ve piyasanın sağlıklı işlemesine katkı sağlamak için rekabet otoritesini aktif olarak kullandı.

Kurul, kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, 65 rekabet ihlali, 220 birleşme ve devralma, 34 menfi tespit-muafiyet işleminin yanı sıra 34 diğer ve 2'si de yargı kararları dolayısıyla olmak üzere toplam 355 işlemi karara bağladı.

Rekabet ihlalleri alanında 65 işlemden 46'sında ret, 16'sında ceza kararı veren Kurul, 3'üne ilişkin de görüş bildirdi.

Kurulun, niteliklerine göre mercek altına aldığı 220 birleşme ve devralma işleminden 150'si devralma, 62'si ortak girişim oluşturma ve 8'i birleşme alanındaki başvurulardan oluştu. Bu kapsamda, birleşme ve devralma işlemlerinden 190'ına izin veren Kurul, 28'ini kapsam dışı ve izne bağlı olmayan işlem olarak değerlendirdi. Ayrıca, 1 birleşme/devralma işlemi koşullu onaylanırken, 1'ine izin verilmedi.

Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 1 başvuruya ilişkin grup muafiyeti kararı verdi, 15 başvuruya bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı. Bireysel muafiyet ve grup muafiyeti birlikte değerlendirilen 1, koşullu muafiyet tanınan 7, muafiyet tanınmayan 7, menfi tespit belgesi verilen 3 olmak üzere 34 başvuru da sonuçlandırıldı.

Sağlıktan teknolojiye kadar alanlarda soruşturma yapıldı
Kurul, akaryakıt, kargo, gübre üreticisi, maske, sinyalizasyon, yaş meyve sebze alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin de aralarında olduğu 26 firmanın soruşturmalarını tamamladı. Soruşturma yapılan teşebbüslerin, bilişim teknolojileri, telekomünikasyon, sağlık hizmetleri, inşaat, lojistik, depolama ve posta, banka, tarım ve tarımsal ürünler, makine endüstrisi, mobilya, kimya ve madencilik, sektörlerinde faaliyet gösterdikleri görüldü.

Kurul, söz konusu dönemde toplam 2 milyar 242 milyon 854 bin 974 lira idari para cezası verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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