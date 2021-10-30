Rekabet Kurulu kararı sonrası zincir marketlerden peş peşe açıklamalar

Rekabet Kurulu'nun zincir markete yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 5 büyük zincir markete 2 milyar 649 milyon 223 bin lira idari para cezası verildi. Ceza sonrası ise şirketlerden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturmasını tamamlayan Rekabet Kurulu, zincir marketler BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK Marketler ve A101 ile tedarikçi firma Savola Gıda’ya rekabeti ihlalden toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin lira idari para cezası verdi. Kurul, 23 market ve firma ile bir dernek hakkında ise cezaya gerek görmedi.

BİM, CEZAYI YARGIYA TAŞIYOR

BİM Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), Rekabet Kurumu’nun verdiği ceza hakkında açıklama bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada kararın haksız olduğu belirtilerek, konunun yargıya taşınacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rekabet Kurumu tarafından zincir marketler hakkında yaklaşık iki yıldır yürütülmekte olan soruşturma sonucunda, 5 zincir markete ve bir tedarikçi şirkete, “kartel” oluşturdukları iddiasıyla ciroları oranında tarihte görülmemiş ağır cezalar verilmiştir.

“Fahiş fiyat” iddialarını indirim market zincirleriyle ilişkilendirmek amacıyla verilen cezalar, siyasi yönlendirmelerden bağımsız, tarafsız ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gereken Rekabet Kurumu adına kötü bir emsal teşkil edecek, uluslararası itibarına gölge düşürecektir. Hukuki savunma sürecinde, zikredilen unsurlardan hiçbirinin şirketimizin herhangi bir rekabet ihlalini ortaya koyacak nitelikte olmadığı somut veriler ışığında şeffaflıkla ortaya konulmuştur. Buna rağmen Rekabet Kurumu haksız bir karar alarak, bu kararı marketlerin tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri gündelik iletişimler ve e-posta yazışmalarına, bakanlık ve şirket yetkilileri arasında yapılan toplantı notlarına, olağan raf fiyat geçişlerine dayandırmıştır.

BİM düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye’de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Buna rağmen “pahalılığın sorumlusu” olarak gösterilmesi ve kartel iddiasıyla tarihte görülmedik büyüklükte bir ceza verilmesi, ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karardır. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz.

BİM, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar, sektör ortalamalarının çok altındaki kar marjlarıyla Türkiye’de perakende sektörünün lideri olmuştur. “Yüksek kalite, düşük fiyat” şiarıyla sunduğumuz ürünler, halkımızın büyük ilgisine mazhar olmuştur. 65.000 çalışanımız her gün milyonlarca müşterimize özveriyle hizmet etmektedir.

BİM, hiçbir zaman müşterisini aldatmamış, yüksek fiyatla ürün satmamış ve çok kazanmak için temel ilkelerinden asla taviz vermemiştir. Bunun en önemli kanıtı her gün mağazalarımızı ziyaret eden 5 milyondan fazla sayıdaki değerli müşterilerimizdir.

BİM olarak ülkemizde düşük fiyat, iyi kalite mal üretimi ve satışı konusunda yapılacak her türlü düzenlemeye katkı sunmaya, tecrübemizi aktarmaya ve iş birliğine hazırız. Bundan sonra da müşterilerimiz ve paydaşlarımızın desteği ile gelişmeye, büyümeye, paylaşmaya devam edeceğiz"

MİGROS’TAN CEZAYA İTİRAZ!

Rekabet Kurulu’nun 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 517 milyon 672 bin 762 TL 75 TL ceza kestiği zincir marketlerden Migros, kararı yargıya taşıyacağını açıkladı.

Migros Ticaret A.Ş.’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin 20 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamasında, Rekabet Kurumu'nun COVID-19 salgını sürecinde perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturması kapsamında, 27 Ekim 2021 tarihindeki sözlü savunma toplantısına savunma yapmak üzere iştirak edileceğinin duyurulduğu hatırlatıldı. KAP açıklamasında, şöyle denildi:

“Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda ve Şirketimize iletilen nihai karar bildiriminde, Rekabet Kurulu'nun 21-53/747-360 sayılı 28.10.2021 tarihli kararında özetle;

Yeni Mağazacılık A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Şok Marketler Ticaret A.Ş., Savola Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesini ihlal ettiğine,

Bu nedenle, Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8'i oranında olmak üzere Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75-TL; idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verildiği belirtilmiştir.

Gerekçeli kararın tebliğini takiben dava açılacak

Açıklanan kararda aleyhimize yöneltilen hususlar, Şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu çerçevede, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini takiben, yasal haklarımız süresi içinde kullanılarak kararın iptali için dava açılacaktır.

Migros Ticaret A.Ş., faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. 67 yıldır koruduğumuz, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir.”

BANVİT’TEN KAP’A AÇIKLAMA

Rekabet Kurulu’nun soruşturma sonucunda cezaya gerek görmediği Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. de, KAP’ta Rekabet Kurumu soruşturma sonucuna dair bir özel durum açıklaması yaptı. Banvit’in açıklamasında şöyle denildi:

“Rekabet Kurulu ("Kurul") tarafından perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki Şirketimizin de içerisinde bulunduğu 1 dernek, 29 teşebbüs hakkında fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlanmış olup Kurul, 28.10.2021 tarihli toplantısında 21-53/747-360 sayı ile aldığı nihai kararı uyarınca Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte Kurul tarafından soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesini teminen Başkanlığa yetki verilmesine ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren Kurul nihai kararı hakkında 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.”