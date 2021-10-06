Rekabet Kurulu’na 60 rekabet uzman yardımcısı alınacak. Rekabet Kurulu personel alım ilanı yayınlandı. İlana göre, alım yazılı ve sözlü sınavla yapılacak. Sınav için son başvuru tarihi 12.11.2021. Rekabet Kurumu personel alım sınavı detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Rekabet Kurulu’na 60 rekabet uzman yardımcısı alınacak.

Rekabet Kurulu personel alım ilanı yayınlandı. İlana göre, alım yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.

Sınav için son başvuru tarihi 12.11.2021.

Yazılı Sınav 27 Kasım 2021 cumartesi günü Ankara’da yapılacak.

Sözlü sınavla ilgili ise şu bilgiler verildi:

“Sözlü sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı % 40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam (60) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır.”

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