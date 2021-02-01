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Rekabet Kurulu, Türk Philips Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı

Rekabet Kurulu, Türk Philips Ticaret AŞ'nin, yetkili satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle ilgili mevzuatı ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu, Türk Philips Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı

Rekabet Kurulu, Türk Philips Ticaret AŞ, Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti, Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. AŞ, Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Philips Ticaret AŞ'nin, yetkili satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle ilgili mevzuatı ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak ilgili mevzuatın ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik, Türk Philips Ticaret AŞ, Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti, Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. AŞ, Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Soruşturma, kanunu ihlal anlamına gelmiyor
Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulurken, bilgilendirme kapsamındaki açıklamalar, hakkında soruşturma açılanların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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