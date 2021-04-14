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Rekabet Kurulu'ndan Google'a 296 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet'e 296 milyon lira para cezası verdi.
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 296 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc şirketlerinden oluşan ekonomik bütünlüğe (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki "hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle 296 milyon 84 bin 899,49 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek nihai karar alındı.

Kurul, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna, kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak, rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" başlıklı maddesini ihlal ettiği sonucuna vardı.

Bu kapsamda Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet'e müteselsilen 296 milyon 84 bin 899,49 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’a gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına, Google'ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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