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Rekabet Kurulu'ndan 'maske fiyatları' soruşturması

Rekabet Kurulu, Kovid-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında ortalama yüzde 600-700 fiyat artışları nedeniyle soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu'ndan 'maske fiyatları' soruşturması

Rekabet Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında ortalama yüzde 600-700 fiyat artışları nedeniyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurul tarafından Kovid-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin fiyatlama davranışları mercek altına aldı.

Tıbbi, koruyucu ve kumaş maske fiyatlarındaki ciddi artış oranlarının (ortalama yüzde 600-700 artışlar), rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar veren ve soruşturma başlatan Kurul, tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge topladı, teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine seviyelerde stabilize edip etmediğini titizlikle inceledi.

Rekabet Kurulu'nun, salgın koşullarında, koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi olan ürünlerde çabalarını daha da artırdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan incelemelerde, her bulgu ve olgu tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alınmaktadır. Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca maksimize edilmesine engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır. Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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