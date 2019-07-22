Rekabet sosyal medyada

Yeşil sahadaki ezeli rekabet sosyal medyaya da taşındı. Fenerbahçe'nin Youtube'da 1 milyon aboneye ulaşmasının ardından Galatasaray harekete geçti.

Taraftar gruplarının çağrısının ardından sosyal kanalları bir anda canlanan sarı-kırmızılılar da 1 milyon aboneyi geçerek büyük atak yaptı.

Galatsaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, taraftara 'hedef 1.5 milyon' çağrısı yapıldı:

Teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!

Türkiye'nin YouTube'da en çok izlenen spor kulübü 1 milyon aboneye ulaştı, hedef şimdi 1.500.000 aslan!

Bunun üzerine Beşiktaş tarafarı da Twitter'da örgütlenerek #YouTubeunEfendisiBeşiktaş etiketiyle abone çekmeye çalışıyor.