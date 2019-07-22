Rekabet sosyal medyada

Taraftar gruplarının çağrısının ardından sosyal kanalları bir anda canlanan sarı-kırmızılılar da 1 milyon aboneyi geçerek büyük atak yaptı.
Galatsaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, taraftara 'hedef 1.5 milyon' çağrısı yapıldı:
Teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!
Türkiye'nin YouTube'da en çok izlenen spor kulübü 1 milyon aboneye ulaştı, hedef şimdi 1.500.000 aslan!
Bunun üzerine Beşiktaş tarafarı da Twitter'da örgütlenerek #YouTubeunEfendisiBeşiktaş etiketiyle abone çekmeye çalışıyor.
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