Reklam Yapmadan Çalışıyoruz

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Altınpark’ta düzenlenen fuara katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Büyükşehir ne yaptı?” eleştirilerine cevap vererek, “Yapılması gerekenler zaten yapılıyor, açılış ve ‘hayırlı olsun’ tabelasına gerek kalmaksızın hizmetimiz sunuluyor” dedi. 
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Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından düzenlenen ‘Kozmetik Hijyen ve Güzellik Fuarı’, Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının katılımıyla düzenlenen fuar, 10 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

“REKLAM YAPMADAN HİZMETİMİZ DEVAM EDİYOR”

Fuarın açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, pandemiden olumsuz etkilenen berber, kuaför ve güzellik salonlarına Büyükşehir olarak yaptıkları desteklerle ilgili bilgi verdi. “Büyükşehir ne yaptı?” eleştirilerine cevap veren Başkan Yavaş, “Belediyecilik anlayışım biraz daha farklı. Plastikle betonla bizim işimiz yok. Zaman zaman ne yaptı diye soruyorlar! Yapılması gereken şeyler zaten yapılıyor, açılış ve ‘hayırlı olsun’ tabelasına gerek kalmaksızın hizmetimiz sunuluyor” dedi.

“YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Yavaş, sosyal yardımlar konusundaki belediyecilik anlayışına ilişkin şunları kaydetti: “Belediye başkanı vatandaşının herhangi bir ihtiyacı olduğunda yanında olan birisidir ve bunu pandemi ortamında gördük. Esnafın işyeri kapandığı zaman açılış esnasında birçok ihtiyacı vardı veya kapalı durduğu zamanda da başkanla (Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezai Kara) birlikte temasa geçerek esnafımızın ne türlü ihtiyacı varsa hepsini karşılamak için canla başla çalıştık. Bunu biz görev olarak görüyoruz. Yapmak zorunda olduğumuz bir iş olarak görüyoruz. İnşallah salgın gittikçe azalacak ama ihtiyaç duyduğunuz anda belediye olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

“DEDEMLE DAYIM BERBERDİ”

Başkan Yavaş, dedesi ile dayısının Ankara’da yıllarca berberlik yaptığını söyledi.

FUARLARI TEK TEK GEZDİ

Fuarın açılışında Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezai Kara, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Mansur Yavaş, fuar alanındaki stantları tek tek gezdi.   

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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