Reklamların İnsanlar Üzerindeki Etkisi

Tüketicilerin TV, radyo, gazete, dergi ve internet gibi çeşitli medyalardan bilgi beklentileri tamamen farklıdır.

Çoğu insan reklam bulmak için yola çıkmaz. Pazarlama ve kreatif departmanı, belirli bir kitlenin merakına hitap eden reklamlar oluşturmak için birlikte çalışır. İyi bir reklam, satışları ve marka bilinirliğini artıracaktır. Tüketiciler için reklamlar tüketicilerin ihtiyaç duyduğu şey değildir; yine de bir reklam, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünler veya hizmetler hakkında bilgi edinmelerinin harika bir yoludur. Reklamların tüketici davranışını nasıl etkilediğini anlamak, daha güçlü ve daha akılda kalıcı reklamlar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bir iş kurduysanız, bunu bilen tek kişi arkadaşlarınız ve ailenizdir. Sunduğunuz şeye ihtiyacı olan, yanından geçecek veya arabayla geçecek biri olabilir. Bir satış elemanı ve bir tüketici arasındaki boşluğu kapatın. Bir reklam, bir tüketicinin sizin varlığınızı bilmesini sağlar ve markanızı daha geniş bir kitleye ulaştırır. Herhangi bir reklam (basılı, televizyon, çevrimiçi vb.) olmadan, sizi ayakta tutmak için yalnızca kulaktan kulağa iletişim kurabilirsiniz.

Pazar, herhangi bir rakibin size yakın mağaza kurmasına izin verir. Ve ülke çapında bayilikler oluşturan büyük şirketlerle, kendinizi farklı kılmak ve benzersiz olmak artık her zamankinden daha önemli. Hızlı bir Google araması ile tüketiciler bir işletmeyi diğeriyle hızlı bir şekilde karşılaştırabilir.

Çoğu reklam, tüketicilere bir ürünün özellikleri hakkında genel bir fikir verecektir. Bir reklamın etkili olabilmesi için merak uyandıracak kadar göstermesi gerekir.

Basit bir telefon numarası, başka soruları olması veya daha ayrıntılı ürün bilgisi istemeleri durumunda onlara bir iletişim yolu sağlayacaktır, ancak bir reklam en azından tüketicilere ürününüz, hizmetiniz veya şirketinizin ne hakkında olduğu hakkında oldukça iyi bir fikir vermelidir.

Tüketiciler ürününüzün özelliklerini inceler. Özelliklerin mantıklı bir listesi, tüketicilere işlevsellik hakkında bir fikir verir ve reklam görüntüleyici ile entelektüel düzeyde çalışır. Bir elektrikli süpürgenin reklamını yapıyorsanız, mantıklı bir özellik, halıdaki kiri temizlemesidir.

Elektrikli süpürgesi bozulan bir tüketici için bu özellik analizi, onları elektrikli süpürgeleri karşılaştırmak için bir mağazaya yönlendirebilir. Ürününüzü sergileyen bir reklama sahip olmak, markanızın tüketici gözünde çok daha akılda kalıcı görünmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak Reklamlar insan psikolojisi üzerinde büyük etkilere sahiptir. ... Sosyal ve teknolojik alanda toplumu eğiterek belli bir hedefe ulaşmasını sağlayan reklamlar toplumsal değişim sürecini hızlandırır. Toplumsal alışkanlıkları etkiler ve aile yapısı üzerinde etkilere dikkat çeker. Reklam toplumu yönlendirir ve bilgilendirir.

