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Rekolte ne demek?

Günlük hayatımızda pek fazla duymadığımız rekolte kelimesi ne demek? Rekolte kelime anlamı ne?
Rekolte ne demek?

Çoğu insanın günlük yaşantısında fazla karşısına çıkmayan kelimeler var. Uzun yıllardır hayatımızda olan ancak pek fazla karşılaşmadığımız kelime olan rekolteyi eğer tarımla uğraşmıyorsanız veya ekonomi sektöründe değilseniz nadiren duymuşsunuzdur. Peki, Rekolte ne demek? Rekoltenin kelime anlamı ne? Rekolte kelimesinin kökeni ne? gelin birlikte bakalım.

Rekolte kelimesi İtalyanca kökenli olup, Türk Dil Kurumu (TDK)’ya göre Rekolte, bir tarım arazisinde ekilen üründen elde edilen yıllık toplam tarımsal üretimine denir.

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