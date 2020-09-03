Rekor sıcaklık değerleri 'iklim değişikliği' tartışmalarını alevlendirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 10 ilde dün eylül aylarının rekor sıcaklık değerleri kaydedilirken, termometreler Amasya'da 41,7 derece, Kırıkkale'de 40,4 dereceyi gördü.

Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna kadar aşırı sıcak uyarısı yaparken, dün 10 ilde eylül ayının en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedilmesi "iklim değişikliği" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, süreç içinde oluşturulan bilimsel veriler değerlendirildiğinde, son 5 yılın dünyanın en sıcak dönemi olduğunu bildirdi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, cuma gününden itibaren yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla dün 10 il merkezinde eylül aylarının en yüksek sıcaklık değerleri aşılarak rekor kırıldı.

Amasya'da Eylül 2003'te rekor 40,3 derece iken dün 41,7 derecelik sıcaklığa ulaşıldı.

Eylül ayları dikkate alındığında Çankırı'da 2017'de rekor sıcaklık 37,9 derece iken dün 39, Eskişehir'de 2017'de rekor 36,4 iken dün 36,7, Kastamonu'da 2003'te rekor 36,5 iken dün 38,4, Kayseri'de 2003'te rekor 36 iken dün 36,9, Kırıkkale'de 2017'de rekor 38,2 iken dün 40,4, Kırşehir'de 2017'de rekor 37,8 iken dün 38,2, Nevşehir'de 2017'de rekor 35,7 iken dün 36,3, Niğde'de 2017'de rekor 35,1 iken dün 35,4, Yozgat'ta 2017'de rekor 34,6 iken dün 35,1 derece olarak kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının bugün ve yarın iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üstünde olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki birçok ilde eylül ayı en yüksek sıcaklık rekoru değerlerinin de aşılması bekleniyor.

"Dünyanın en sıcak 5 yılı"

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, AA muhabirine, ülke genelinde zaman zaman yüksek sıcaklıklar gibi ekstrem durumların yaşanabileceğini ancak bunların değerlendirmesinin belirli disiplin çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi.

Oluşan ekstrem olayların tarihine bakıp genelleme yaparak buna "iklim değişikliği" denilmesinin çok doğru olmayacağını belirten Çukurçayır, "Çünkü iklim en az 30 yıllık meteorolojik parametrelerin ortalamalarının ortaya koyduğu bir durum. Sırf bu yıllara, aylara ve günlere bakıp 'Eylül ayı hiç böyle olmazdı' dersek yanılabiliriz." diye konuştu.

Günlük ve aylık değerlendirmelerin haricinde sıcaklıklara bağlı iklim değişikliğinin gerçek anlamda yaşandığını vurgulayan Çukurçayır, şunları kaydetti:

"Dünya Meteoroloji Teşkilatının verilerini takip ediyoruz, bu konuda değerlendirmeler yapıyoruz. Biz aslında meteorolojik olarak hep kendi ülkemizi düşünüyoruz ve konuşuyoruz ama bizim ülkemizin koşulları dünyadan bağımsız değil. Söz konusu teşkilatın verilerinde sıcaklıklara bağlı olarak buzulların ciddi anlamda eridiği belirtiliyor. Bu sene Sibirya inanılmaz hava koşulları yaşadı, 40 derece sıcaklıkları gördü. Oradaki buzla kaplı toprak yapısı eridi. Dünyanın ısındığı bir gerçek ama tek ağustos veya eylül ayına bakarak 'Çok sıcak olacak' diyemeyiz. Önemli olan söz konusu hava sıcaklığının sürekliliği. Süreç içinde oluşturulan bilimsel veriler değerlendirildiğinde, son 5 yılın dünyanın en sıcak dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir tesadüf değil, küresel anlamda daha sıcak bir döneme doğru gidiyoruz."