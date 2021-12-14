Rekor sonrası dolar ve altında son durum

Dün gelen rekor seviye sonrası dolar güne 13.85 liradan başladı. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 14 TL seviyesinden el değiştiriyor. Dün 832 TL ile rekor kıran gram altın ise 805 TL'den işlem görüyor.

Dolarda dün yaşanan büyük dalgalanmanın ardından bugün gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilebilir.

Dolar yeni güne 13.85 liradan başladı. Sabah saatlerinde 13.95 lirayı aştı.

Dolar dün de haftaya benzer bir seviyeden başlamış, gün içerisinde 14.75 liraya yükselmişti. Ancak Merkez Bankası 4. kez doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulundu ve dolar 14 liranın altına geriledi.

Bugün 14 liranın aşılması durumunda gözler son 2 haftada olduğu gibi yeniden Merkez Bankası'na çevrilebilir.

Bunun yanında bu hafta müdahale ihtimalinden çok piyasaların gözü asıl Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.