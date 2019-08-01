Rekortmen başkan, makam aracını sattı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, 31 Mart yerel seçiminde geçerli oyların yüzde 82,6'sını alarak, Türkiye rekoru kıran, 'cumhur ittifakı'nın MHP'li Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, makam aracını satıp, kendi aracını kullanmaya başladı.

İtalya'da, 12 Mart 2016 tarihinde yapılan Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin 11'inci 'sakin kent'i seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinin yeni belediye başkanı Hilmi Aktoprak, makam aracını sattı. Kendi özel aracını kullanmaya başlayan Başkan Aktoprak, yakıt parasını da yine kendisi ödüyor. Kendisinden önce kullanılan, Ford marka 2009 model aracın, 2886 sayılı 'Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca açık artırma yoluyla 5 Temmuz'da 47 bin 500 liradan satıldığını belirten Başkan Aktoprak, şunları söyledi:

"Makam aracı çok masraflıydı. Fiyatından fazla masraf yapılıyordu. Yazık, günah. Bu devlete zarardır, zevaldir. İnternette canlı yayınla yapılan ihale ile sattık. Parayı belediyenin ihtiyaçlarında kullanacağız. Şu an kendi aracımı kullanıyorum. Devletin malını korumalıyız. Ekonomik ve maliyeti düşük bir araç bulursak alabiliriz. Şimdilik kendi aracımla belediyemizin işlerini hallediyoruz."