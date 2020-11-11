Rektör Özkan, Başkan Böcek'i odasında ziyaret etti

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, klinik servis odasına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu'ndan bilgi alan Rektör Özlenen Özkan, Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve moralinin yerinde olduğunu belirtti. Rektör Özkan, “Muhittin Böcek başkanımızı, tüm sağlık ekibimizin üstün gayretleri sonucu dün itibarıyla servise çıkardık. Bu aşamaya gelmesi bizler için oldukça sevindirici. Bu süreçte tüm personelimiz büyük gayret gösterdi. Emeği geçen ekibimize çok teşekkür ediyorum. Servis odasına almamız bizim için önemli bir aşamaydı. Fakat bundan sonraki süreç de bir o kadar önemli. Çünkü risk tamamıyla ortadan kalkmış değil. Bundan sonra da aynı titizlikle takip ve tedavi süreci devam edecek. Rehabilitasyon ve fizik tedavi uygulamalarımız devam ediyor. Deneyimli hocalarımızın gözetiminde klinikteki tedavisini de en iyi şekilde sürdüreceğiz. Başkanımızın bir an önce sağlığına tamamıyla kavuşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu eşlik etti.