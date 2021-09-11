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Renault Bursa fabrikası üretime 4 günlük ara veriyor

Renault Clio, Clio Hibrit ve Megane Sedan modellerinin üretimi yapıldığı ve bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretilip, ihraç edildiği Renault Bursa fabrikası bazı bölümlerinde üretime 4 günlük ara veriyor.
Renault Bursa fabrikası üretime 4 günlük ara veriyor

Renault fabrikasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Araç fabrika direktörlüğü departmanlarında ve ilgili yan birimlerde 13, 14, 15, 16 Eylül tarihlerinde üretim yapılmayacak. Mekanik fabrika direktörlüğü departmanlarında ve yan birimlerde MM11 motor montaj hattında 13, 15, 16, 17 Eylül tarihlerinde üretim yapılmayacak. MM85 motor montaj, vites kutusu montaj hatlarında ve dökümhane departmanında üretim haftalık planlamaya uygun olarak devam edecektir.

“Renault Bursa fabrikası şasi montaj hattında araç fabrika direktörlüğü çalışmasına paralel olarak 13, 14, 15, 16 Eylül tarihlerinde üretim yapılmayacak. Mekanik fabrikası işleme ve kaynak hatlarının duruş ve kalkış programları ile ilgili bilgilendirmeler amirlerince çalışanlara yapılacaktır. İmalat hatlarının duruş ve devreye alma çalışmalarında olabilecek değişiklikler imalat birimleri tarafından planlanacak ve ekipler amirleri tarafından bilgilendirilecektir.”

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