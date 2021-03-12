  • BIST 1.557
  • Altın 415,930
  • Dolar 7,5597
  • Euro 9,0279
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Renault ortaklıktan çekiliyor

Dünya devi Renault, borçlarını ödemek için Daimler AG'de bulunan yüzde 1.54 oranındaki hissesini satacağını duyurdu.
Renault ortaklıktan çekiliyor


Renault, Mercedes'in üreticisi olan Daimler AG'de bulunan paylarını satışa çıkarıyor. Fransız otomobil üreticisi Renault 2020 yılında 8 milyar euro zarar etmişti. Daimler'de bulunan paylarının satışından 1.2 milyar euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

Yüzde 1.54 oranında bulunan hissesini satacak olan Renault, Mercedes ile işbirliklerine devam edeceklerini de açıkladı.

Renault, Mercedes'e daha çok dizel motor konusunda destek veriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 663 milyon dolar oldu11 Mart 2021 Perşembe 15:29
  • Yıllık cari açık yaklaşık 1,5 yılın ardından ilk kez iyileşti11 Mart 2021 Perşembe 15:28
  • Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi 2024'e kadar yüzde 49 büyüyecek11 Mart 2021 Perşembe 13:09
  • ABD tahvil piyasası ihale dönemecini sorunsuz atlattı11 Mart 2021 Perşembe 13:09
  • Atık pet şişelerden dönüştürülen ürünler 15 ülkeye ihraç ediliyor11 Mart 2021 Perşembe 13:08
  • İKV Başkanı Zeytinoğlu: Reformlar yatırımcılara doğru mesaj veriyor11 Mart 2021 Perşembe 13:08
  • Trabzon'dan 2021'in ilk iki ayında 40 ülkeye fındık ihraç edildi11 Mart 2021 Perşembe 13:07
  • Kovid-19 nedeniyle yolcu otobüslerinde uygulanan kapasite sınırının kalkmasıyla bilet fiyatları normale döndü11 Mart 2021 Perşembe 13:06
  • Türk zırhlısı ihracat gelirine 'Hızır' gibi yetişti11 Mart 2021 Perşembe 13:06
  • Yaş meyve sebze ihracatı şubat ayında yüzde 23 arttı11 Mart 2021 Perşembe 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti