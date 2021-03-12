Renault ortaklıktan çekiliyor

Dünya devi Renault, borçlarını ödemek için Daimler AG'de bulunan yüzde 1.54 oranındaki hissesini satacağını duyurdu.



Renault, Mercedes'in üreticisi olan Daimler AG'de bulunan paylarını satışa çıkarıyor. Fransız otomobil üreticisi Renault 2020 yılında 8 milyar euro zarar etmişti. Daimler'de bulunan paylarının satışından 1.2 milyar euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

Yüzde 1.54 oranında bulunan hissesini satacak olan Renault, Mercedes ile işbirliklerine devam edeceklerini de açıkladı.

Renault, Mercedes'e daha çok dizel motor konusunda destek veriyor.