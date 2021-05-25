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Rengarenk çiçekler Başkentlilerle buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Altınpark’ta bulunan ANFA Bitki Evi, iç ve dış mekanları süsleyecek birbirinden güzel çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.
Rengarenk çiçekler Başkentlilerle buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Altınpark’ta bulunan ANFA Bitki Evi, iç ve dış mekanları süsleyecek birbirinden güzel çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

ANFA Bitki Evi, yaz mevsiminin rengarenk çiçek ve bitki seçeneklerini bu yaz da Başkentlilerin beğenisine sunuyor.

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ÇOK ÇEŞİT, KALİTELİ VE ÖZENLİ HİZMET
Çin karanfilinden petunyaya, aslan ağzından şebboya, begonyadan sardunyaya, küpeliden alisyuma, yıldız çiçeğinden ortancaya, yaprak ve cam güzelinden çileğe, sebze fidesinden lavantaya, kekikten fesleğene kadar çeşit çeşit iç ve dış mekan çiçek ve bitkileri satışa sunuluyor.

ANFA Bitki Evi, her mevsim özenle hazırlanan yeni ürünlerle görsel bir şölen sunarak haftanın her günü 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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BİTKİ EVİ’NE BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ
Çiçek ve bitki çeşitliliği nedeniyle Bitki Evi Başkentlilerden yoğun ilgi görürken, alışveriş yapan vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getiriyor:
-Güler Irmak: “Sık sık toprak ve çiçek almaya geliyoruz. Çok bakımlı bir yer, fiyatlar çok güzel dışarıdan daha uygun. O kadar çeşit var ki insan hepsini almak istiyor.”
-Sevtap Tığlı: “Bitki Evi’ni hep duyuyordum ama daha önce gelme fırsatı bulamamıştık. Neredeyse almadığımız hiçbir bitki kalmadı. Asma güller, mevsimlik çiçeklerden sardunya, aslanağzı aldık. Daha çok çocukluğumdaki çiçekleri görünce onları almak istedim. Çok güzel bir yer burası, konum olarak da yakın ve çok fazla seçeneğe uygun fiyatlarla ulaşabiliyoruz. Çalışanlar çok ilgili sağ olsunlar. Herkese gelmelerini tavsiye ederim.”
-Nezaket Avcı: “Bitki Evi çok güzel, çok beğeniyorum. Her geldiğimizde mutlaka uğruyoruz. Kışın da severek alışveriş yapıyorduk. Şimdi de begonya, lavanta, küpeli satın aldık. Çok güzel çiçekler var ve fiyatlar uygun. Burası iyi ki yapılmış sağ olsun çalışanlar da çok yardımcı oluyor. Rengarenk çiçekleri görmek içimizi açıyor çok hoşumuza gidiyor.”

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