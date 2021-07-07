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Renkli görüntülere sahne oldu

Çamlıdereli öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında ilçedeki müzeleri ziyaret ettiler. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin buluştuğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Renkli görüntülere sahne oldu

Çamlıdere’de Millî Eğitim Bakanlığınca  ilkokul, ortaokul kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı devam ediyor. Program kapsamında Merkez Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ilçede bulunan müzeleri gezdiler. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin buluştuğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

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AMAÇ; ÖĞRENCİLERE TANITMAK

İlçe merkezin de bulunan müzeleri, ilçede öğrenim gören öğrencilere tanıtmak ve anlatmak amacıyla Merkez Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri müzeler gezisi yaptı. 4 grup 60 kişiden oluşan öğrenci grubu müzeler gezisi sırasında renkli anlar yaşadı.

GEZİLER DEVAM EDECEK

 İlçede bulunan öğrenciler için müzeler gezisi belirli aralıklarla devam ettirilecek. Müzeler şehri olarakta bilinen Çamlıdere’de birden fazla müze bulunuyor. 

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DOĞA VE HAYVAN MÜZESİ İLGİ GÖRÜYOR

Müzeler şehri olarak anılan ilçede ilçede açılan Türkiye’nin ilk Doğa ve Hayvan Müzesi, Çamlıdere Kültür Evi, Tarım Müzesi, Şeyh Ali Semerkandi Müzesi, Semerkandi Evi ve Kutsal Emanetler Müzesi ile kültür turizminde son zamanların gözdesi olma yolunda ilerliyor.

İlçede ayrıca Oyuncak Müzesi, Terazi ve Tartı Müzesi, Akeo (Medeniyetler Müzesi) ve Soba Müzesi de öğrenciler tarafından büyük ilgi ile ziyaret ediliyor. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 

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