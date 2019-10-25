Resim öğretmenleri fırçalarıyla okulları renklendiriyor

Diyarbakır'da "Okullar Hayat Bulsun Projesi"nde yer alan 9 resim öğretmeni, okulların bahçelerinde geleneksel oyunları yaşatmak için çizgi çalışması, duvarlara da eğitici resimler yapıyor.

Diyarbakır'da hayata geçirilen "Okullar Hayat Bulsun Projesi" ile resim öğretmenleri okulları renklendiriyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde 9 resim öğretmeni, okulların bahçelerinde geleneksel oyunları yaşatmak için çizgi çalışması, duvarlara da eğitici resimler yapıyor.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği desteğiyle projeler yürüttüklerini söyledi.

Projelerle okulların birçok alanına dokunduklarını aktaran Atlı, özel eğitim öğrencilerinin daha düzenli ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için okullara 28 özel eğitim sınıfı kazandırdıklarını belirtti.

Proje 44 okulda uygulanacak

"Türkiye'de en fazla zenginleştirilmiş kütüphaneye sahip ikinci ilçe olduklarını belirten Atlı, okulları fiziki bakımdan geliştirirken okul bahçelerini de daha güzel hale getirme çabası içerisine girdiklerini söyledi.

Bu kapsamında Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile "Okullar Hayat Bulsun Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Atlı, proje kapsamında 37 ilkokul, 7 anaokulu olmak üzere 44 okulda çalışma yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Atlı, Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak çalışan 9 resim öğretmeninin yer aldığı proje kapsamında 20 okulda, bahçelerde çizgi çalışması, duvarlarda da eğitici resimler yapıldığını dile getirdi.

"Anne ve babalarımızdan öğrendiğimiz ve oynadığımız oyunların unutulmamasını, bunları öğrencilerimizin de öğrenmesini ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak istedik." ifadesini kullanan Atlı, şunları kaydetti:

"Ayrıca, okulların duvarlarını güzelleştiriyoruz. Proje kapsamında resim öğretmenleri her gün belirlediğimiz okullarda çalışma yapıyor. Bu çalışmayla veli ve çocukların çok mutlu olduğunu gördük. Önce dezavantajlı okullarda yaptık. Geri dönüşleri olumlu olunca projeyi tüm okullarda uygulamaya karar verdik. Önce köy okullarında başladık, sonra bütün okullara yaydık."

"Çocuklar mutlu oluyor"

Projede yer alan resim öğretmenlerinden Leyla Tekin, proje kapsamında çalışma yapmaktan mutlu olduğunu, proje ile çocuklarla zaman geçirdiklerini belirtti.

Eğitici ve okulları güzelleştiren resimler yaptıklarını aktaran Tekin, "Çocukların oynayabileceği alanlar yaratıyoruz. Çocuklar mutlu oluyor ve hemen oynamaya başlıyorlar. Öğrencileri geleneksel oyunlar ve eğitici resimlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

"Faydalı geri dönüşlerini alıyoruz"

Öğretmen İrem İl, projeyi duyunca hiç düşünmeden katılmaya karar verdiğini, böylece çocukları resim sanatıyla buluşturduklarını dile getirerek, "Çalışmayı yaptığımız okullarda öğrenciler resme ilgi duymaya başladı. Çocukların bilinç altına güzel mesajlar yerleştirebilmek için eğitici resimler yapıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Çocuklarının ilgisini çekiyoruz. Biz de çok mutluyuz. Faydalı geri dönüşlerini alıyoruz." diye konuştu.

"Görmeyen öğrenciler, gören öğrencilere soruyor"

Çalışmanın yürütüldüğü Ali İhsan Arslan Görme Okulları Müdürü Ercan Akdoğan da güzel bir çalışmanın ortaya çıktığını belirterek, "Az da olsa gören öğrencilerimiz var. Görmeyen öğrencilerimiz de yapılan çalışmayı görüyor gibi hissediyor. Çocuklarda yorumlama becerisini geliştiriyor. Hiç görmeyen öğrenciler, gören öğrencilere soruyor. Resimleri birbirlerine aktarıyorlar. Olumlu yansımalarını görüyoruz." ifadesini kullandı.