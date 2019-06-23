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Resim sergisine yoğun ilgi

Keçiören Belediyesi, Antares AVM sinema katına açılan Resim Sergisi ile sanatseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.
Resim sergisine yoğun ilgi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (KEÇMEK) eğitim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan Resim Sergisine yönelik, “Her biri el emeği, göz nuru, alın teri, emek verilmiş değerli eserler. Tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum, hepimize adeta görsel bir şölen yaşattılar” dedi.
Keçiören Belediyesi, Antares AVM sinema katına açılan Resim Sergisi ile sanatseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Yağlı boya, sulu boya, nokta tekniği ve üç boyutlu şekillendirme ile kursiyerlerin yaptığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunulurken özellikle nokta tekniği ile yapılan eserler meraklı gözler tarafından dikkatle incelendi. 

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26 HAZİRAN’A KADAR ISLAK KEÇE, ALÜMİNYUM RÖLYEF TÜRÜNDEKİ ESERLER SERGİLENECEK

Islak keçe, alüminyum rölyef türündeki eserler ise 26 Haziran tarihine kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek. Sergi boyunca KEÇMEK kurslarına katılmak isteyenler de kayıt işlemlerini yaptırabiliyor. Günde yaklaşık 600 kişinin ziyaret ettiği serginin resim sanatını sevdirmenin yanı sıra KEÇMEK’in sanatsal kurslarına olan ilgiyi artırdığına da dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Birbirinden güzel eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkan kursiyerlerimizin emeklerine ve yüreklerine sağlık, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve değerli işlere imza atmışlar. Yağlı boya, sulu boya, nokta tekniği ile yapılmış 45 resim,  60 da üç boyutlu eseri sergiledik. 26 Haziran’a kadar da 25 alüminyum rölyef, 20 keçe eser, ziyaretçilerimiz tarafından gezilebilecek” diye konuştu.


 

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