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Resmen açıkladı! 'Emre ve Mert transferi bitti'

Demir GrupSivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın transferlerini açıkladı.
Resmen açıkladı! 'Emre ve Mert transferi bitti'

Sivasspor'un bu sezon ki başarısında çok önemli rol oynayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, herkesin gözdesi haline gelmişti.

Her iki futbolcunun mukavelesinin de temmuz ayında bitecek olması, onları daha da çekici kıldı. Çünkü bonservis bedeli ödenmesine gerek kalmayacaktı. Galatasaray, her iki yıldızla da uzun süredir görüşüyordu. Hatta ön protokolün imzalandığı bile ortaya çıkmıştı. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle sezon uzayınca ön protokolün süresi bu transferlerde sıkıntı haline geldi.

"İMZA PARALARI YATIRILDI"

Bu dönemde Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle birlikte her şey karıştı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray, 25 yaşındaki iki orta saha oyuncusuyla 15 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere 1.2 milyon euro yıllık ücret ve 500'er bin euroluk imza parası karşılığında ön protokol yaptı. 15 Haziran tarihi gelmeden yönetim, 500'er bin euroluk imza parasını her iki futbolcunun da banka hesabına yatırdı. Böylelikle olası bir Fenerbahçe manevrasının da önüne geçilmiş oldu.

GALATASARAY YÖNETİMİ SİNİRLENDİ

Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ın menajerinin Fenerbahçe'yle görüşmesi, Galatasaray Yönetimi'ni kızdırdı. İmza paralarının bu sebeple erken yatırıldığı konuşuluyor. Euro kuru 7 TL olarak sabitlendi. Yani oyunculara 3.5 milyon liralık imza paraları verildi. Her iki isim de önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Finansal Fair Play kıskacında kaliteli yerli isimleri bonservis ödemeden kadrosuna katan yönetim ise büyük bir iş başardı.

RIZA ÇALIMBAY DA AÇIKLADI

Öte yandan Sivasspor Teknik Direkörü Rıza Çalımbay, iki futbolcunun gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını resmen açıkladı. Rıza Çalımbay, iki futbolcunun Galatasaray'la anlaştığı yönündeki haberler üzerine "Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gidiyor, bitti! İki futbolcu da seneye Sivas'ta olmayacak. Gitmek istiyorlar, biz de önlerini açtık, gidiyorlar, bu kadar! Beşiktaş'a mı, Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı, Trabzonspor'a mı giderler bilmiyorum. Onlar seneye yok. Eğer ben kalırsam, başka kimsenin gitmesine izin vermeyeceğim. Kendi bütçemize göre oyuncular alacağız, aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim çok büyük bütçemiz olsaydı, devre arası 3-4 oyuncu alırdık ve şampiyonluğu garantilemiş olurduk." açıklamasını yaptı.

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