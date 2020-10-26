Resmen açıklandı! TMSF yeniden ihaleye çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), teklif gelmediği için gerçekleşmeyen Naksan Holding şirketlerinin satış ihalesine yeniden çıktı.

TMSF'nin ihale ilanları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", "Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", "Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ve "BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa çıkarıldı.

Naksan Plastik için muhammen bedel 1 milyar 126 milyon TL, Nakpilsa için muhammen bedel 315 milyon TL, Royal ve Atlas Halı için muhammen bedel 353 milyon TL ve BCF 1 için 87,5 milyon TL olarak belirlendi.

İhaleler 18 Aralık'ta sırasıyla 11.00, 11.30, 15.30 ve 16.30'da gerçekleştirilecek.