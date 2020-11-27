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Resmen açıklandı: Türkiye 2. torbada

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekiminde ülkelerin yer alacağı torbaları açıkladı. Türkiye ikinci torbada yer aldı.
Resmen açıklandı: Türkiye 2. torbada

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekiminde ülkelerin yer alacağı torbaları açıkladı. A Milli Futbol Takımı; İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile ikinci torbada yer aldı.

İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 20.00'de çevrimiçi yapılacak kura çekimine, UEFA üyesi 55 ülke katılacak. Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak 13 takımın belirleneceği elemeler için yapılacak kura çekiminde torbalar şöyle:

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

ELEME FORMATI

Avrupa elemelerinde aday ülkeler, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Maçlar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını birinci bitiren 10 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip ise play-off maçlarında Dünya Kupası'na katılmak için mücadele edecek. Play-off karşılaşmaları tek maç usulüyle oynanacak. 12 takımlı play-off maçlarının ardından 3 ülke daha Dünya Kupası vizesi alacak.

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