  • BIST 119.772
  • Altın 313,665
  • Dolar 6,0624
  • Euro 6,5492
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Resmen yürürlükte: Bakanlık üretimini yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimini yasakladı.
Resmen yürürlükte: Bakanlık üretimini yasakladı

Bakanlığın, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, gıda ve gıda ile temas eden malzemelere ilişkin kriterler, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller, aroma vericiler, gıda enzimleri, bulaşanlar, ambalajlama, etiketleme, maksimum kalıntı limitleri ile yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar düzenleniyor. 

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler için ilgili gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve gıda katkı maddelerini düzenleyen yatay gıda kodeksi hükümlerine uyulması zorunlu olacak.

Gıda ile temas eden madde ve malzeme için belirlenmiş özel kriterleri içeren dikey gıda kodeksi hükümleri de yatay gıda kodeksi hükümleri ile birlikte uygulanacak.

Gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının, tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimi Bakanlıkça yapılacak.

Yönetmelik kapsamında yer alan ve ülkesel veya yöresel adlarıyla belirtilen gıdalar, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bu adlarla üretilebilecek.

Aromalı şuruplara önlem

Yönetmeliğe göre, pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek. 

Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünlerin de üretiminin önüne geçilecek.

Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler üretilmesi yasaklandı. Bal aromalı ve benzeri şurup üreten gıda işletmecilerinin, yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ürettikleri ürünler, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak yasak getirdi, tarihi rekor Suriye ve Kuveyt'ten geldi16 Şubat 2020 Pazar 01:48
  • Otomotiv satışlarında yerli üretimin payı arttı15 Şubat 2020 Cumartesi 12:36
  • İBB'den Halk Ekmek'e zam yok açıklaması15 Şubat 2020 Cumartesi 10:47
  • Merkez'in yıl sonu dolar tahmini15 Şubat 2020 Cumartesi 08:20
  • Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti14 Şubat 2020 Cuma 16:48
  • Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık14 Şubat 2020 Cuma 14:16
  • 2019'da cari fazla verildi14 Şubat 2020 Cuma 10:07
  • Bakan Albayrak: Attığımız adımlar meyvelerini veriyor, büyüme trendi başladı13 Şubat 2020 Perşembe 14:52
  • 2020 yılı yatırım programı kabul edildi13 Şubat 2020 Perşembe 12:00
  • Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 8,6 arttı13 Şubat 2020 Perşembe 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti