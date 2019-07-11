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Resmi başvuru yapıldı: Yeni partinin adı belli oldu

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin adının Huzur Partisi olacağı iddia edildi. Huzur Partisi adı için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı.
Resmi başvuru yapıldı: Yeni partinin adı belli oldu

Hafta başında kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın liderliğinde kurulması beklenen yeni partinin isiminin kulislerde Huzur Partisi olabileceği iddia edildi. Kulislerde konuşulan Babacan'ın partisinin adı ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı.

Ali Babacan'a yakın isimlerin yeni partinin isiminin ile ilgili olarak AK Parti'den istifa ederken "Her konuda beyaz sayfalarla işe başmak gerekmektedir." sözleriyle birlikte yaptığı yaptığı açıklamasında "İnsan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmez ilkelerimizdir. Amacımız ülkemizin itibarını yükseltmek, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmak, Türkiye’yi hak ettiği güzel bir geleceğe ulaştırmaktır." ifadelerinin kullanıldığı belirtilerek parti adının Huzur Partisi olabileceği iddia edildi.

Öte yandan Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın "Ali Babacan hareketinde son durum..." başlıklı yazısında yeni partiyle ilgili kulis aktarırken parti adının "Huzur Partisi olması önerisi var" diye yazarak "Özellikle parti içindeki 60 yaş üstü kuşaktan geliyor bu öneri" ifadelerini kullandı.

Huzur Partisi ile ilgili olarak ise 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası 18 Nisan'da Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığı ortaya çıktı.

İşte o belge:

dsd-019.jpg

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