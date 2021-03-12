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Resmi Gazete'de petrol arama ruhsatı kararları

İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il sınırları içinde kalan iki ayrı sahada petrol arama ruhsatı verildi.
Resmi Gazete'de petrol arama ruhsatı kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'nin Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il sınırları içinde kalan 60 bin 247 hektar yüz ölçümüne sahip sahası ile yine aynı şirketin Aksaray ve Nevşehir il sınırları içinde kalan 30 bin 202 hektar yüz ölçümüne sahip bir diğer sahası için beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nün Kırklareli ili sınırları içerisinde sahip bulundukları bir sahaya ait petrol arama ruhsatının, süresinin sona ereceği 14 Mart 2021 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile uzatılmasına, geri kalan kanuni sürenin ise şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verildi.

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