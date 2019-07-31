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Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin kişi alınacak

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin kişi alınacak

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Tercih işlemleri 7 Ağustos'ta başlayacak

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

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