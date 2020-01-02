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Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB'den faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faizini yüzde 15 olarak belirledi.
Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB'den faiz kararı

Merkez Bankası temerrüt faizi ile ilgili değişikliğe gitti. Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde faiz oranının yıllık yüzde 15,00 olacağı belirlendi.

Merkez Bankasının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15,00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 260,00 Türk Lirası olarak belirlendi.

 

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe sokuldu.

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