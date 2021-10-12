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Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretler yeniden belirlendi

Döviz bürolarınca yapılacak faaliyet izni başvurularında alınacak ücretler 4 faaliyet bölgesi için farklılaştırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretler yeniden belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik ile döviz bürolarının (yetkili müesseselerin) kuruluş, şube açma, faaliyet, gözetim ve denetimlerine yönelik esasların düzenlendiği Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemelerle döviz bürolarının daha kurumsal bir yapıya kavuşmaları ve uygulamada karşılaşılan birtakım sorunların giderilmesi amacıyla döviz bürolarınca yapılacak başvurularda alınacak ücretlerde, döviz bürolarının asgari ödenmiş sermayelerinde, faaliyet konularında, kurumsal yönetimlerinde ve diğer bazı yükümlülüklerinde değişiklikler yapıldı.

Yetkili müesseseler için belirlenen 4 faaliyet bölgesine ilişkin izin başvuru ücretleri farklılaştırıldı. Bu ücretler 2 ile 6 milyon lira arasında değişiyor.

Tahsil edilecek ücretler, Bakanlık merkez muhasebe birimine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine yatırılacak.

Tebliğ değişikliğiyle A grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 10 milyon liraya, B grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 5 milyon liraya ve her bir şube için ödenmesi gereken sermaye şartı 3 milyon liraya yükseltildi. Söz konusu sermaye şartlarının sağlanması için mevcut yetkili müesseselere 31 Aralık 2022'ye kadar süre verildi. 

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