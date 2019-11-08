Ressam Hikmet Çetinkaya Yenimahalle’de canlı performans sergiledi

Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi`nde, kendi adını taşıyan salonda ressamlığın inceliklerini anlatan Gelincik Adam lakaplı Çetinkaya’nın canlı performansını, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da izledi.

Etkinlikte; Yenimahalle Belediyesine bağlı YENİMEK Yağlı boya resim kursu kursiyerleri, ünlü ressamdan tüyolar aldı.

Sanat bir ülkenin birliği, beraberliğidir

Yaşar “Sanat kardeşliktir. Kültür ve sanat bir ülkenin birliği, beraberliğidir. Bir ülkede kültür, sanat güçlü değilse o ülkede ne demokrasi güçlüdür ne de insan hak ve özgürlükleri güçlüdür. Sanatı seven insan, insanı, tabiatı sever. O zaman daha güzel bir ülkede yaşarız. Onun için göreve geldiğim günden beri kültür-sanata çok büyük yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

İlk fırça darbesi Yaşar’dan

Yaşar, canlı performansta tuvale ilk fırça darbesini de mor boya ile attı. 43 yıllık ressamlık geçmişi olan ve 10 binden fazla tablo yapan Çetinkaya da Yaşar’ın fırçasıyla başlayan resmi kursiyerlerle birlikte tamamladı.

Resim sanatıyla ilgili önemli bilgileri de YENİMEK kursiyerleri ile paylaşan Çetinkaya, resmin tarihinden doğru malzeme seçimine, resim yapma tekniklerinden, fırçayı doğru kullanmaya kadar birçok konuda bilgi verdi.

Yaşarken alınabilecek en büyük ödülün sahibiyim

Çetinkaya, “Çok sayıda ödül aldım, resimlerim müzelere girdi ama bir sanatçıya yaşarken verilebilecek en büyük ödülü Yenimahalle’de aldım. Genç yaşta Nazım Hikmet gibi önemli bir kültür merkezinde bir salona adımı vererek beni gururlandıran Yenimahalle Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.