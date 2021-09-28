Ressamdan tavsiyeler sanatla kalkınalım

“Çoban Ressam” lakabıyla tanınan Süleyman Şahin, günümüzde sanata ve sanatçıya olan ilginin günden güne azaldığını belirtti.

“Çoban ressam” olarak bilinen dünyaca ünlü ressam Süleyman Şahin gazetemize konuştu. Şahin, günümüzde sanata ve sanatçıya olan ilginin günden güne azaldığını belirterek, ülkenin kalkınması için sanata olan ilginin artması gerektiğini söyledi. “Siyasi kavgaları bir kenara bırakarak sanatın kucaklayıcılığında buluşmalıyız” diyen Şahin, “Sanat düşündürür, düşünen insan doğruyu bulur” dedi.

ÇOBANLIKTAN RESSAMLIĞA

Resim yapmaya Eskişehir Sivrihisar ve Ankara Balgat’ta küçük yaşlarda çobanlık yaparken başlayan Şahin, çobanlıktan sonra inşaatlarda boyacılık yapmaya başladı. Resme ve boyaya olan ilgisi boyacılık yaparken günden güne artan Şahin, boyacılıktan artan boyalarla duvarları boyamaya ve desen çizmeye başladı. Çizdiği manzara resimlerinde kırsal yaşamı işlemesi ve geçmişte çobanlık yapması nedeniyle sanat çevrelerinde "Çoban Ressam" adıyla tanındı.

İNŞAATLARDA BOYACILIK YAPTI

İlk sergisini 1968 yılında Ankara’da açan Şahin, 1986'da yerleştiği Bursa'da Ressamlar Sokağı'nı kurarak burada yetenekli yeni ressamların yetişmesinde pay sahibi oldu. Bir yandan resim yapan, bir yandan da geçimi için inşaatta çalışmaya devam eden Şahin’in ünü kısa bir sürede uluslararası arenaya taşındı. Doğa resimleriyle ön plana çıkan Şahin, ilk resimlerini çalıştığı inşaatların önünde sergilemeye başladı.

İLK RESMİNİ 10 LİRAYA SATTI

İlk resmini Polatlı’da bir kasaba 10 liraya sattığını söyleyen Şahin, “Amaç para kazanmak değildi, asıl olan bir kişinin sizin resminizi beğenmesi idi. Bu duygu tarif edilemez. Yüzlerce sergi açtım bu zamana kadar. Çok güzel anlar yaşadık.”

“SANATÇILAR TOPLUMU YETİŞTİRİR”

“Bir ressam sokakta resim yapıyor ise bir müzisyen sokakta müzik yapıyor ise o toplumdaki insanlar kendilerini daha rahat ve daha güvende hisseder. Sanatçılar topluma öncü olarak toplumu yetiştirir. Ressam bir şehrin tüm değerlerini çalışır. Bu bir tarihtir. Şehre değer katar. Biz sanatçıların desteklenmesini istiyoruz.”

“SANATÇIYA DESTEK DURDU”

“Geçmiş dönemlerde sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, bankalar vs. ressamlardan resim satın alır, koleksiyonlarına eklerdi. Günümüzde bu alımlar durdu. Yeni ressamlar yetişmesi için bu desteğin tekrar hayata geçirilmesi lazım. Bir ressamın yaşaması için resminin satın alınması gerekli” diye konuştu.

“SANATÇILAR DESTEKLENMELİ”

“Sokak sanatçıları küçümsenmeden desteklenmeli” diyen Şahin, “Geçmiş dönemlerde birçok siyasiye tablo hediye ettim. Önceden siyasiler tüm sanat galerilerine gelirdi. Sanatçıya değer verir, ilgi gösterirdi. Sanatçının yaşaması için destek verirlerdi. Günümüzde bu ilgi ve kültür sanat faaliyetleri azaldı.”

İLGİ AZALIYOR

“Teknolojinin gelişmesiyle birlikte de bu ilgi günden güne azalıyor. Eskiden bir sanat galerisine gitmek artı bir değerdi. Siyasiler şimdi böyle düşünmüyor. Sanata ilgileri sıfır. Geçmiş dönemdeki siyasilerin sanata ve kültüre ilgisi daha fazlaydı. Çünkü daha kültürlüydüler.”

“EL ELE VERMELİYİZ”

“Ülkenin kalkınması için sanata olan ilginin artması gerekiyor. Hiçbir konuda ayrımcılık yapılmaması gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde el ele vermemiz gerekiyor. Sevgi ile birbirimizi kucaklamalıyız. Siyasi kavgaları bir kenara bırakarak sanatın kucaklayıcılığında buluşmalıyız. Resim düşündürür. Düşünen insan doğruyu bulur. Bu yüzden önemlidir” şeklinde sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA