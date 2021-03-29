  • BIST 1.393
  • Altın 449,682
  • Dolar 8,1802
  • Euro 9,6329
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Restoranda nefes borusuna et parçası kaçan çocuk işletmeci tarafından kurtarıldı

Kars'ta bir restoranda ailesiyle yemek yerken nefes borusuna et parçası kaçan çocuk, ilk yardım eğitimi alan işletme sahibi Fatih Konak'ın müdahalesiyle kurtarıldı.
Restoranda nefes borusuna et parçası kaçan çocuk işletmeci tarafından kurtarıldı

Faikbey Caddesi'nde yer alan ve işletmeciliğini Konak'ın yaptığı cağ kebabı salonuna ailesiyle yemek yiyen bir çocuğun nefes borusuna et takıldı.

Çocuğun nefessiz kaldığını ve duruma müdahale eden ailesinin paniklediğini fark eden Konak, hızlıca ailenin oturduğu masaya gitti.

Konak, karnına bası uygulayıp (heimlich manevrası) sırtına eliyle vurduğu çocuğun yemeği dışarı atmasını ve nefes almasını sağladı.

Ailenin çocuğa müdahalesi ve paniklediği anlar ile Konak'ın ilk yardımı iş yeri kamerasınca da kaydedildi.

Fatih Konak, AA muhabirine, "İlk yardım müdahalesinde bulunduk, çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Bütün işletmeler ilk yardım müdahalesine önem göstermeli. İlk yardım her zaman hayat kurtarır, kendimiz de gördük ve yaşadık." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Engelli vatandaşlar Türk İşaret Dili tercümanı eşliğinde resmi dairelerde işlerini halledecek29 Mart 2021 Pazartesi 14:01
  • Bakan Çavuşoğlu: Tacikistan'ın bölgesel projelerde yer almasını güçlü şekilde destekliyoruz29 Mart 2021 Pazartesi 14:00
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut: Yerli ve milli ekonomi modeline doğru adım adım ilerliyoruz29 Mart 2021 Pazartesi 13:53
  • Tel Rıfat'ta YPG/PKK'nın saldırısı sonucu iki SMO askeri şehit oldu29 Mart 2021 Pazartesi 13:52
  • Myanmar'da eski iktidar partisi NLD'nin üst düzey ismi gözaltına alındı29 Mart 2021 Pazartesi 13:51
  • Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi29 Mart 2021 Pazartesi 13:50
  • Diyanet 'Uluslararası Hac Sempozyum'nu çevrim içi oturumlarla gerçekleştirecek29 Mart 2021 Pazartesi 13:49
  • Ülke genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 277 zanlı yakalandı29 Mart 2021 Pazartesi 13:23
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet davasında verilen cezayı az buldu29 Mart 2021 Pazartesi 13:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye akıllı telefonda bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor29 Mart 2021 Pazartesi 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti